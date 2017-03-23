ثورة غضب في قطر

سمر العشري

كشفت مصادر قطرية عن حالة غضب شديدة تسود بين أوساط المجتمع القطرى، خاصة الشباب، بسبب ارتفاع أسعار الشقق السكنية وعدم قدرتهم على توفير مساكن بأسعار مناسبة.

وقالت المصادر ، إن عددا كبيرا من الشباب القطرى يعانى من ارتفاع أسعار العقارات والأراضى.

وأوضحت المصادر أن حالة الاحتقان والغضب زادت بسبب تخصيص السلطات القطرية مساحات واسعة من الأراضى لبناء مساكن للعمالة الأجنبية الوافدة، فى حين أن نسبة كبيرة من الشباب لا يستطيع شراء أراضى للاستثمار أو للزواج.

وتعمل السلطات القطرية منذ فوز الدوحة بتنظيم مونديال كأس العالم عام 2022 بإنفاق أموال الشعب القطرى لإنجاح البطولة العالمية وتهيئة سبل الراحة للعمالة الأجنبية، حتى لا يتم توجيه انتقادات لها من جانب منظمات حقوق الإنسان الدولية، وذلك على حساب الشعب القطرى الذى يعانى من غلاء الأسعار. وأشارت المصادر إلى أن عددا من الشباب بدأوا فى إنشاء مجموعات لهم على مواقع التواصل الاجتماعى، للتنسيق فيما بينهم لتحديد آلية التحرك من جانبهم للرد على سياسات الحكومة القطرية التى تسببت فى أزمات اقتصادية أثرت بشكل كبير على أوضاع الشباب. المصدر:اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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