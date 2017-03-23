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التعليم || تنفي تسمم طلاب دسوق .. وتؤكد إصابتهم بـ"صدمة عصبية"

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التعليم || تنفي تسمم طلاب دسوق .. وتؤكد إصابتهم بـ"صدمة عصبية" التعليم || تنفي تسمم طلاب دسوق .. وتؤكد إصابتهم بـ"صدمة عصبية"

نفى محمد شتا، مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الخميس، تسمم طلاب مدرسة كنيسة الصرادوسي الإعدادية المشتركة، بسبب تناولهم وجبة غذائية مدرسية، على خلفية نقلهم لمستشفى دسوق العام، مصابين بحالات إغماء.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمدينة دسوق، فى تصريحات خاصة لمصراوى، أن مدرسة قرية كنيسة الصرادوسى الإعدادية المشتركة، لا يصرف لها تغذية مدرسية، مؤكدًا أن ما أشاعه البعض عن تسمم هؤلاء التلاميذ عارٍ تمامًا من الصحة، وتسبب في حدث هرع بين الأهالي.

وأشار ربيع الحليسى، الأخصائى النفسي بالمدرسة، إلى أن هؤلاء التلاميذ، تعرضوا لحالات من الإغماء، إثر مشاهدتهم لزميلين لهما تعرضا لمرض ضيق بالتنفس، بعد استدعاء مديرة المدرسة لسيارات الإسعافات التى سارعت مباشرة فى نقل التلاميذ لمستشفى دسوق العام، موضحا أنه لا حقيقة لتناول هؤلاء التلاميذ وجبة مدرسية، لأن المدرسة لا يصرف لها وجبات.

المصدر:مصراوي

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