علاجات طبيعية للقضاء على البقع والرؤوس السوداء

شيماء مصطفى

تعتبر البقع السوداء والبثور من المشاكل الجمالية الشائعة، وقد تعود إلى وجود خلل في درجة الحموضة الطبيعية في الجلد، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج المواد الدهنية والميلانين، أو بسبب التعرض المفرط الشمس والاختلالات الهرمونية، والإجهاد،لذلك لاتترددي في تطبيق هذه العلاجات الطبيعية.

مخيض اللبن

تحتاجين إلى:

4 ملاعق كبيرة من مخيض اللبن

2 ملاعق كبيرة من عصير الطماطم

طريقة التحضير والاستخدام:

1- قومي بمزج المكونات جيدًا.

2- طبقي القناع على بشرتك لمدة 20 دقيقة حتى يجف.

3- كرري هذا القناع كل يوم لمدة 5 أسابيع متتالية.

خشب الصندل

تحتاجين إلى:

ملعقة صغيرة من مسحوق خشب الصندل

1/2 ملعقة صغيرة جليسيرين

ملعقة كبيرة ماء

طريقة التحضير والاستخدام:

1- قومي بمزج المكونات جيدًا.

2- طبقي هذا القناع لمدة 20 دقيقة ثم اشطفي بالماء الدافئ.

3- كرري هذه الوصفة يوميًا لمدة أسبوعين.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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