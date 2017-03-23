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قطر تفقد أعصابها .. الديوان الأميرى يصدر أوامره بتكثيف الهجوم الإعلامى ضد مصر

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قطر تفقد أعصابها .. الديوان الأميرى يصدر أوامره بتكثيف الهجوم الإعلامى ضد مصر قطر تفقد أعصابها .. الديوان الأميرى يصدر أوامره بتكثيف الهجوم الإعلامى ضد مصر

قالت مصادر إن الديوان الأميرى القطرى أصدر أوامره لوسائل الإعلامية فى قطر، بالهجوم على الإعلام المصرى، وبث جرعات مكثفة من الأكاذيب والشائعات والقصص المفبركة فى محاولة لحفظ ماء وجه الدوحة وحكامها بعد كشف الكثير من ألاعيبها ومؤامراتها خلال الأيام الماضية.
 
وجاءت تلك التعليمات القطرية بسبب انفلات أعصاب القطرية بعدما استطاع الإعلام المصرى فضخ أكاذيب الدوحة وسياساتها المدمرة للمنطقة والتى تستخدم فيها أذرعها الإعلامية، وأموالها لدعم الجماعات الإرهابية إعلاميا وماديا.
 
وتأتى الحملة الشيطانية التى يشنها الإعلام القطرى على هذه الأيام محاولة للتشويش والتغطية على الأوضاع المأساوية التى تعيشها الوسائل الإعلامية فى قطر، استمرار لسياساتها فى لفت أنظار المواطنين فى قطر إلى الخارج والتعتيم على الأوضاع الفاسدة داخل دوائر الحكم والإعلام القطرى.
 
المصدر:اليوم السابع

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