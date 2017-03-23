قرار صادم لمؤيدي "مبارك"

سمر العشري

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الخميس قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضى التحقيق، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للرئيس الأسبق حسنى مبارك و20 متهما آخرين من رموز نظامه بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"هدايا الأهرام".واعادة القضية للنيابة مرة اخرى للتحقيق.

والمتهمون فى القضية رقم 576 لسنة 2012 حصر أموال عامة بلغوا 21 متهما وهم: "محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق ونجلاه علاء وجمال والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق والدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق وسامى مهران وأبو الوفا رشوان سكرتير الرئيس الأسبق حسنى مبارك ويسرى زكى الشيخ وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وسامى مهران وعلى أحمد هاشم وأبو طالب محمود ومحمد سامى سعد زغلول ومحمد عباس مهدى وحسن حمدي، رئيس مجلس النادى الأهلى السابق وإبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وعبد المنعم السعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق وصلاح الغمرى " .

وتولى التحقيق في القضية ما يقرب من ثلاثة مستشارين آخرهم المستشار محمد عمارة الذى قرر بعد مضى 6 أشهر من التحقيقات أنه لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لكل المتهمين فى القضية.

قبول استئناف النيابة على حفظ تحقيقات مبارك بهدايا الأهرام وأعادتها مرة اخرى للتحقيق .

المصدر:اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads