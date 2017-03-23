الإسكان: تطرح أراضي للمصريين بالخارج في “مدينتي” و”الرحاب” خلال مشروع “بيت الوطن”.. تعرف على كيفية التسجيل وشروطه

أعلن الدكتور “مصطفى مدبولي” وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل حالياً على طرح أراضٍ ووحدات سكنية وتجمعات عمرانية للمصريين العاملين بالخارج، وهذا ضمن مشروع اطلق علية “بيت الوطن” لأراضي المصريين بالخارج، وذلك تحقيقاً لأحلام المصريين بالخارج بامتلاك السكن المناسب وبالسعر المناسب في أرض الوطن.

خطوات التسجيل بمشروع “بيت الوطن” وشروطه :

أكد الدكتور مدبولي أنه سيتم الإعلان فور الانتهاء من من تجهيز الموقع الإلكتروني ليتم التسجيل من خلالة، ومن المقرر أن تكون بداية الخطوات والتسجيل في مطلع الشهر المقبل أبريل، على أن يتم تسجيل الأراضي والوحدات السكنية التي تطرحها الحكومة للمصريين بالخارج إلكترونياً من خلال الموقع وبالدولار، وأن يكون هذا هو الشرط الوحيد أمام المصريين بالخارج أن يتم السداد بالدولار ومن خلال تحويل خارجي.

أماكن العقارات والأراضي المتاحة ضمن مشروع “بيت الوطن” :

أوضح الوزير أن الوزارة عملت على أن تناسب الوحدات السكنية والأراضي المعروضة ضمن المشروع كافة شرائح الدخول من المصريين بالخارج، وأنه سيتم عرض أراض بمساحات مختلفة وبمناطق متعددة، حيث يتوافر

ما يزيد عن 6 آلاف قطعة أرض ب 9 مدن جديدة. وذلك بالإضافة إلى 4 آلاف وحدة بمشروعي “مدينتي” و”الرحاب”. وأكثر من 7 آلاف وحدة بمشروع “دار مصر” بثمان مدنن جديدة.

كما أكد السيد الوزير على أن الوزارة تضع في الحسبان ضرورة العمل على إيصال المرافق والطرق السريعة، وشبكة من الصرف الصحي والماء والكهرباء إلى المدن الجديدة، وذلك للعمل السريع على القيام بتنفيذ المشروع الأول الذي يتم الآن، موضحاً أن الحكومة، تضع ملفاً لمشروع آخر سيبدأ فور الانتهاء من هذا المشروع.

المصدر : مصرفايف