تعرف علي أسعار العمرة والحج لعام 2017 بعد الزيادات الجديدة التي فرضتها المملكة العربية السعودية

بالتأكيد هناك زيادة غير مسبوقة في أسعار عمرة 2017 والحج هذا العام، حيث قامت المملكة العربية السعودية بفرض رسوم جديدة على الوافدين للحج أو العمرة، بالإضافة إلي الفجوة الكبيرة التي أصبحت بين سعر الريال والجنية المصري، منذ تحرير سعر صرف الجنيه .

أسعار عمرة 2017

من المتوقع أن يكون هناك زيادة كبيرة في أسعار عمرة 2017 و أسعار حج 2017، وذلك بسبب أن قيمة الريال السعودي قد تجاوزت الخمس جنيهات، بالإضافة إلي أن السعودية قدر فرضت رسوم 2000 ريال على الوافدين لكل شخص معتمر أو حاج، ومن المتوقع أن تتجاوز تكلفة الحج هذا العام 100000جنية وربما أكثر، وسوف يتحدد ذلك وفقا لقرارات الحكومة المصرية والحكومة السعودية.

أسعار العمرة في مصر

العام الماضي كانت تترواح أسعار العمرة بين 5 و7 آلاف جنية، ولكن خلال هذا العام سوف يتجاوز الأمر ذلك بكثير فأقل عمرة سوف تبدأ من 7 آلاف إلى 25 ألف جنية، وطبعا كل ذلك يتوقف على مكان الإقامة وطبيعة الحجز ومن المتوقع أن تزيد الأسعار في حال زيادة سعر الريال السعودي.

أسعار العمرة البرية والجوية 2017

سوف تتراوح أسعار العمرة البرية ما بين 6500 جنية وبين 7000 جنية، وذلك في الرحلات الاقتصادية البسيطة، أما الرحلات الجوية على رحلات

مصر للطيران، سوف تبدأ من سعر 8000 جنية إلى 25 ألف جنية، وصولا إلى 50000 ألف جنية وذلك لرحلات الديلوكس .

أسعار عمرة رجب 2017

سوف تبدأ رحلات العمرة ابتداء من شهر رجب القادم، وسوف تبلغ أسعار عمرة رجب إذا كنت متجه إلى مدينة جدة نحو 5570 جنية، ويوم الخميس والجمعة سوف يكون السعر 5660 جنية، وإذا كان التوجه إلى المدينة المنورة سوف تكون أسعار عمرة رجب 5780 جنية، والخميس والجمعة نحو 5850 جنية.

أسعار حج القرعة 2017

صرح النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب بمحافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، أن العام الماضي كانت أسعار الحج تبدأ من 40 ألف جنيه وفقاً لما حددته الدولة، أما هذا العام، وبعد القرارات الإقتصادية الأخيرة بتحرير سعر الصرف فمن المتوقع أن يبدأ سعر الحج في مصر 2017، من 100 ألف إلي 150 ألف جنيه للفرد الواحد.

المصدر : مصرفايف