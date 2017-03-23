بلاغ للكسب غير المشروع ضد مبارك ونجليه جمال وعلاء

سمر العشري

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للمستشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ضد مبارك ونجليه جمال وعلاء.

وقال صبري، في بلاغه، “إنه منذ أن تنحي مبارك عن الحكم، ونسمع مرارًا وتكرارًا من دفاع مبارك وأنجاله، أنهم لا يمتلكون شيئًا وأنهم لا يمتلكون أي مليم، وفور صدور حكم محكمة النقض ببراءة مبارك، ثم قرار المستشار النائب العام بإخلاء سبيله، يخرج دفاع الأسرة علي الفضائيات ليعلن أن موكله كان يمتلك في إحدى البنوك ستة مليون جنيه، وتم التحفظ عليهم بدون أي إجراءات، وأنه أقام دعوى لرفع التحفظ على 61 مليون بشركة المقاصة، قبل حصول مبارك على براءته، وجاءت هذه الدعوى بسبب أن الحجز على الأسهم جاء بصورة خاطئة،والقاضي سينظر هذه القضية”.

وأضاف صبري، أن كل ما صرح به الديب يمثل أموال أخفاها مبارك ونجليه علي سلطات التحقيق، وهي تمثل كسبًا غير مشروعًا، ومن المعروف أن الكسب غير المشروع، هو شكل من أشكال الفساد السياسي، ويتمثل في الاستخدام غير الأخلاقي لسلطة السياسي من أجل تحقيق مكاسب شخصية.

وعليه طالب صبري، التحقيق مع المبلغ ضدهم، وصولا إلى كيفية تحصلهم علي هذه المبالغ، وفِي حالة ثبوت عدم مشروعية ملكيتهم لها، تقديمهم للمحاكمة العاجلة بأحكام قانون الكسب غير المشروع.

المصدر:أونا

شبكةعيونالإخبارية

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