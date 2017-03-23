رئيس الحكومة يجتمع بوزير النقل لاتخاذ قرار رسمي برفع تذكرة المترو

التحرير

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بدأ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات لاتخاذ قرار رسمي برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق.



أعلن ذلك المهندس على فضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، حيث قال لـ"التحرير"، اليوم الخميس: "قرار رفع سعر التذكرة في يد مجلس الوزراء، ولا أحد يعلم إلى الآن موعد صدور هذا القرار من عدمه".

وأضاف: "شركة المترو لن تعلن أي إجراءات بخصوص رفع التذكرة الا بعد وصول خطاب رسمي بذلك".

وأوضح فضالي: "ما تردد عن رواتب سائقي المترو غير صحيح لأنَّ وزير النقل كان يقول إن هناك بعض السائقين قد يصل مرتبهم إلى ١١ ألف جنيه، وهو يقصد هنا المحالين إلى المعاش وليس كل السائقين".

وعن حجم مرتبات قيادات الشركة، صرَّح فضالي: "الأرقام المتداولة لا تمت إلى الواقع بصله، ورواتب كل القيادات بما فيهم رئيس الشركة لا تتخطى الحد الأدنى للأجور، والجهاز المركزى للمحاسبات يراقب كل صغيرة وكبيرة بالشركة".

وخلال الأيام الماضية، تحدثت تقارير إعلامية عن نية الحكومة رفع تذكرة المترو، وأشارت إلى أنَّ الأمر سيتم حسمه خلال أيام.

وردًا على ذلك، قال رئيس الوزراء - أمس - إنَّ قطاع مترو الأنفاق يعاني من مشكلات كثيرة.

وتحدث رئيس الوزراء، في تصريحاتٍ صحفية: "الموقف صعب جدا أن يستمر على هذا الوضع"، في إشارة إلى استمرار أسعار التذاكر كما هي".

وأشار إسماعيل أنَّ قطاع المترو يعاني من مشكلات كثيرة، حيث وصلت مديونياته إلى ٥٠٠ مليون جنيه، لافتًا إلى أنَّ الخط الأول للمترو يحتاج إلى أعمال صيانة وتطوير تصل إلى ٣٥٠ مليون جنيه، ولم يحسب في ذلك سداد الفروض والتكلفة الرأسمالية.