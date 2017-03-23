أسعار العملات اليوم الخميس 23 مارس في بنك مصر

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الخميس :
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|آخر تحديث
|دينار كويتي
|٥٨.٩٩٧١
|٥٩.٣٢٤٣
|03/23 12:30 ص
|دينار بحريني
|٤٧.٧٤٥٤
|٤٧.٩٨٤١
|03/23 12:30 ص
|ريال عماني
|٤٦.٧٥٣٢
|٤٦.٩٨٧
|03/23 12:30 ص
|ريال قطري
|٤.٩٤٣٤
|٤.٩٦٨١
|03/23 12:30 ص
|درهم الإمارات العربية
|٤.٩٠٠٦
|٤.٩٢٥٤
|03/23 12:30 ص
|ريال سعودي
|٤.٧٩٩٧
|٤.٨٢٤
|03/23 12:30 ص
|دينار أردني
|٢٥.٣٧
|٢٥.٥١٦١
|03/23 12:30 ص
|جنيه إسترليني
|٢٢.٢١٥٦
|٢٢.٥٤٣١
|03/23 12:30 ص
|كرون دنماركي
|٢.٥٩٥٢
|٢.٦٢٨٩
|03/23 12:30 ص
|كرون نرويجي
|٢.١١٩٢
|٢.١٤٤٣
|03/23 12:30 ص
|كرون سويدي
|٢.٠٣٦٩
|٢.٠٦٠٥
|03/23 12:30 ص
|يورو
|١٩.٢٩٦
|١٩.٥٤٥٥
|03/23 12:30 ص
|دولار أمريكي
|١٨
|١٨.١٠
|03/23 12:30 ص
|فرنك سويسري
|١٧.٩٩٦٤
|١٨.١٨٣٧
|03/23 12:30 ص
|ين ياباني
|١٥.٩٤٩
|١٦.١١٢٤
|03/23 12:30 ص
|دولار استرالي
|١٣.٨٦
|١٣.٩٩٧
|03/23 12:30 ص
|دولار كندي
|١٣.٤٦٩
|١٣.٥٧٧٧
|03/23 12:30 ص
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads