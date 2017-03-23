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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 23-3-2017 في مصر

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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 23-3-2017 في مصر ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الخميس 23-3-2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 21 أو عيار 24  .

سعر الذهب اليوم الخميس  :

السعر العالمي : 1,248.06 دولار أمريكي.

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 719
عيار 22 659
عيار 21 629
عيار 18 539
عيار 14 419
عيار 12 359
الاونصة 22,356
الجنيه الذهب 5,032
الكيلو 718,857

 

المصدر:365

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