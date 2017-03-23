سعر الدولار اليوم الخميس 23-3-2017 بالبنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 18.16 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 18.10 جنيه مصري في بنك الائتمان الزراعي وأخرين ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الخميس 23/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .
سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|18.1000
|18.2000
|بنك الإئتمان الزراعي
|18.0000
|18.1000
|مصرف ابو ظبي
|18.1500
|18.2200
|البنك المصري الخليجي
|18.1000
|18.2000
|بنك سايب
|18.1000
|18.2000
|البنك الأهلي
|18.0000
|18.1000
|بنك البركة
|18.1000
|18.2000
|بنك القاهرة
|18.0000
|18.1000
|بنك الاسكندرية
|18.1200
|18.2200
|البنك العربي الافريقي
|18.0200
|18.1200
|البنك المركزي
|18.0826
|18.1882
|بنك مصر
|18.0000
|18.1000
|بنك بلوم مصر
|18.1000
|18.2000
|بنك فيصل
|18.0000
|18.1000
|كريدي أجريكول
|18.1200
|18.2200
|بنك التعمير والإسكان
|18.1000
|18.2000
|بنك بيريوس
|18.1200
|18.2200
|بنك قناة السويس
|18.0500
|18.1500
|المصرف المتحد
|18.1000
|18.2000
|البنك التجاري الدولي
|18.1000
|18.2000
|المصري لتنمية الورادات
|18.1000
|18.2000
|البنك الأهلي المتحد
|18.1000
|18.2000
|بنك المشرق
|18.1200
|18.2200
|بنك الاستثمار العربي
|18.1200
|18.2200
|البنك الأهلي اليوناني
|18.1000
|18.2000
|بنك HSBC
|18.1600
|18.3500
|بنك عودة
|18.1000
|18.2000
|الإمارات دبي الوطني
|18.1000
|18.2000
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.15 ، 18.20 جنيه مصري ، وسعر البيع 18.25 جنيه مصري .
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads