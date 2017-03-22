بالصور: خلطة شمع العسل لتفتيح وترطيب اليدين

شيماء مصطفى

مع ممارسة الأنشطة اليومية المختلفة كالأعمال المنزلية وبسبب العوامل الخارجية القاسية، تصبح اليدين عرضة للخشونة والجفاف، لذلك تلجأ بعض السيدات إلى استخدام كريمات تفتيح بشرة اليدين والمعروف أنها تأخذ وقت طويل وتكون نتائجها غير مضمونة أحيانا بعكس استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية لتفتيح البشرة.

ومن أبرز المواد الطبيعية التي تزيد نضارة البشرة شمع العسل، حيث يعمل على تعزيز الخلايا ويحافظ على نضارة البشرة من مختلف العوامل البيئية التي تضر بها.

طريقة تحضير خلطة شمع العسل لتفتيح وترطيب اليدين

في حمام ماء ساخن ضعي قطعة متوسطة من شمع العسل، حتى يذوب ويصبح قوامه غليظ.

أضيفي ملعقة زيت لوز حلو وملعقة من زيت الورد إلى شمع العسل، قلبي كل المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس ثم احتفظي به في زجاجة نظيفة.

طبقي القليل من المزيج على يديك لمدة ساعتين ثم اشطفي بالماء.

يمكنك استخدام هذا الماسك على بشرة الجسم بشكل عام وعلى الأكواع والركب بالإضافة إلى كعب القدمين، ويفضل استخدامه عندما تكون البشرة مبللة، إذ أنه يساعد على تفتيح البشرة وإعطائها نضارة.



المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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