كوب من هذا المشروب سيخلصك من دهون البطن

شيماء مصطفى

تعاني أغلب السيدات في جميع أنحاء العالم من تراكم الدهون في منطقة البطن بسبب نمط الحياة الغير الصحي لذلك سنقدم لك اليوم مشروب يحتوي على مكونات طبيعية فعالة غنية بالألياف والأنزيمات الطبيعية التي تحسن عمليات الهضم وتسهل امتصاص المواد الغذائية مما يقلل من احتباس السوائل ودهون البطن.

تحتاجين إلى

1/2 حبة من الخيار

1/2 كوب من البقدونس المفروم الطازج

عصير 3 حبات ليمون

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور

1/2 كوب من هلام الصبار

كوب ماء

طريقة التحضير

1- في الخلاط الكهربائي قومي بمزج جميع المكونات.

2- صبي العصير في كوب ولاتضيفي أي مواد تحلية.

طريقة الاستخدام

يفضل شرب نصف كوب في الأسبوع الأول ثم يمكنك تناول كوب كامل فيما بعد.

تناولي هذا المشروب بعد وجبة العشاء مباشرة وقبل ساعة أو ساعتين من النوم.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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