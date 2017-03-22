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قناة تلفزيون دينية تبث بالخطأ فيلما إباحيا .. وفضيحة "سي ان ان" 30 دقيقة بورنو

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قناة تلفزيون دينية تبث بالخطأ فيلما إباحيا .. وفضيحة "سي ان ان" 30 دقيقة بورنو قناة تلفزيون دينية تبث بالخطأ فيلما إباحيا .. وفضيحة "سي ان ان" 30 دقيقة بورنو
عرضت قناة دينية عن طريق الخطأ فيلما إباحيا على شاشتها، وهو ما أثار صدمة لدى العديد من المشاهدين.
 
وبثت قناة "طوبا" التلفزيونية في السنغال بدون قصد هذا الفيلم بعد ظهر الثلاثاء بين الساعة 13:10 و13:30 بالتوقيت المحلي.
 
وأثار هذا الخطأ المحرج اهتمام السلطات السنغالية أيضا، إذ طالب المجلس القومي لتنظيم البث الإذاعي السمعي والبصري القناة بتقديم تفسير لما حدث.
 
 
وقالت قناة "طوبا" إن "خللا في الشبكة" هو الذي تسبب في بث هذا المحتوى الجنسي.
 
يذكر أن قناة "طوبا" قد أُطلقت في عام 2009، وهي تهتم بشكل خاص بالقضايا الدينية، بالإضافة إلى نشر فكر جماعة المريدين في السنغال.
 
وهذه الجماعة صوفية تأسست في القرن الـ 19، ولأعضائها تقاليد كثيرة، وهي من كبرى الجماعات الصوفية، ويتمتع قادتها بنفوذ سياسي كبير.
 
 
ويبلغ عدد سكان السنغال نحو 14.5 مليون نسمة يشكل المريدون 35 بالمئة منهم.
 
وتمتعت الجماعة بنفوذ سياسي، فضلا عن قوتها الاقتصادية، بعد انتخاب، عبدالله واد أحد الشخصيات البارزة فيها رئيسا للجمهورية بين عامي 2000 و2012.
 
ووفقا لـ"BBC"، تعد طوبا التي تقع على بعد 190 كم من العاصمة داكار هي "المدينة المقدسة للمريدين".
 
المصدر : سبوتنيك 

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