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أسرع ماسك طبيعي لشد الوجه وإخفاء التجاعيد

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أسرع ماسك طبيعي لشد الوجه وإخفاء التجاعيد أسرع ماسك طبيعي لشد الوجه وإخفاء التجاعيد


التجاعيد وترهلات الوجه من المشكلات التي تصيب النساء بالذعر، وتجعل الكثيرات يلجأن إلى عمليات شد وحقن الوجه، بالبوتكس والفيلر، والتي سرعان ما يتلاشى مفعولها، لتترك البشرة مترهلة، لتعيد المرأة الكرة من جديد.

وتؤكد خبيرة التجميل "مي محروس" أن أفضل الحلول، للتخلص من ترهلات البشرة، وإخفاء التجاعيد؛ هو الاستعانة بالمواد الطبيعية، والتي يدوم مفعولها طويلا، إلى جانب، أنه ليس لها أي آثار ضارة بالبشرة.

وتقدم خبيرة التجميل في السطور التالية؛ أسرع ماسك لشد الوجه، وإخفاء التجاعيد:

المكونات والطريقة:
استخدمي بياض البيض، للبشرة الدهنية، وصفار البيض البشرة الجافة، والبيضة كاملة للبشرة العادية.

أضيفي للبيض، ماء ورد، وعصير ليمون، وزيت زيتون، ثم اخلطيهم جيدا.

وزعي الماسك على وجهك جيدا، واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

بعد ذلك، مرري قطعة من القطن مبللة بماء الورد، على وجهك.

ثم دلكي وجهك، بالكريم المرطب.

ادهني بشرتك كل يوم ليلا، بزيت جنين القمح، فهو يشد البشرة، ويؤخر ظهور التجاعيد.

 

المصدر : فيتو

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