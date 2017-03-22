ارتفاع جنوني في سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22/3/2017 بالأسواق

سمر العشري

ارتفعت بعض اسعار الحديد والصلب فى بعض الشركات وانخفضت أسعار بعض الشركات ايضًا من جهة أخرى، ليتمثل فى النهاية فروقات كبيرة بين أسعار الحديد الصلب بصفتهم مواد للبناء أمام التجار.

سعر الحديد اليوم الأربعاء :

المصدر:مصر365

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads