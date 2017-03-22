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ارتفاع جنوني في سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22/3/2017 بالأسواق

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ارتفاع جنوني في سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22/3/2017 بالأسواق ارتفاع جنوني في سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22/3/2017 بالأسواق

ارتفعت بعض  الحديد والصلب فى بعض الشركات وانخفضت بعض الشركات ايضًا من جهة أخرى، ليتمثل فى النهاية فروقات كبيرة بين أسعار الحديد الصلب بصفتهم مواد للبناء أمام التجار.

سعر الحديد اليوم الأربعاء :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9900 جنيه 9900 جنيه
حديد بشاي 9750 جنيه 9750 جنيه
حديد العتال 9750 جنية 9750 جنية
حديد عطيه 9750 جنية 9750 جنية
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9750 جنية 9750 جنية
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
ستيل 9020 جنية 9020 جنية
حديد العشري 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9700 جنيه 9700 جنيه
حديد مصر ستيل 9700 جنيه 9700 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء :
 
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 743 جنيه
أسمنت النصر النصر 733 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 780 جنيه
الفهد الفهد 700 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 720 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 740 جنيه
أسمنت حورس حورس 730 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 715 جنية
أسمنت وادي النيل المصري 725 جنية
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 705 جنيه
أسمنت العريش العسكري 720 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 715 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 728 جنيه
السويس للأسمنت السويس 743 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 748 جنية
أسمنت تكنو تكنو 700 جنية
أسمنت حلوان حلوان 748 جنية
أسمنت شورى شورى 705 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 730 جنية
السويدي السويدي 733 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 720 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 705 جنية

المصدر:مصر365 

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