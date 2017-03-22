ارتفاع جنوني في سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22/3/2017 بالأسواق

ارتفعت بعض اسعار الحديد والصلب فى بعض الشركات وانخفضت أسعار بعض الشركات ايضًا من جهة أخرى، ليتمثل فى النهاية فروقات كبيرة بين أسعار الحديد الصلب بصفتهم مواد للبناء أمام التجار.
سعر الحديد اليوم الأربعاء :
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|9900 جنيه
|9900 جنيه
|حديد بشاي
|9750 جنيه
|9750 جنيه
|حديد العتال
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد عطيه
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|9750 جنية
|9750 جنية
|حديد المصريين
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الكومي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر ستيل
|9020 جنية
|9020 جنية
|حديد العشري
|9500 جنيه
|9500 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد الجيوشي
|9700 جنيه
|9700 جنيه
|حديد مصر ستيل
|9700 جنيه
|9700 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الأربعاء :
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|743 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|733 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|780 جنيه
|الفهد
|الفهد
|700 جنيه
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|720 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|740 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|730 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|715 جنية
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|725 جنية
|أسمنت ميدكوم اسوان
|أسوان
|705 جنيه
|أسمنت العريش
|العسكري
|720 جنيه
|أسمنت سيناء
|سيناء
|715 جنيه
|الشركة القومية للأسمنت
|الفاخر
|728 جنيه
|السويس للأسمنت
|السويس
|743 جنية
|أسمنت بورتلاند طرة
|طرة
|748 جنية
|أسمنت تكنو
|تكنو
|700 جنية
|أسمنت حلوان
|حلوان
|748 جنية
|أسمنت شورى
|شورى
|705 جنية
|مصر بني سويف
|مصر بني سويف
|730 جنية
|السويدي
|السويدي
|733 جنية
|جنوب الوادي
|جنوب الوادي
|720 جنية
|مصر للأسمنت قنا
|المسله
|705 جنية
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads