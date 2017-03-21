حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: تحاول أن تحسن من دخلك المادي من خلال القيام بمشاريع جديدة. لا تقم اليوم بأي مجازفات وأنت تدرك أنها لن تكون في مصلحتك



عاطفياً: يسود جوّ من الرومانسية مع الحبيب، ولن تصاب بالخيبة على أثر تصرّف بدر منه



صحياً: تتمتع بصحة وعافية ممتازتين، ولا غرابة بذلك فأنت رياضي من الدرجة الأولى

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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