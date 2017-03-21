أخبار عاجلة

" السفيرة عزيزة " يحتفل بفوز مخترعين مصريين في مسابقة دولية -
سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر.. ومخاوف من السيول -
بالصور.. المؤتمر الطبي الـ31 بجامعة أسيوط يندد بجرائم الإرهاب -
نيجيريا تعتقل 5 أشخاص خططوا لمهاجمة سفارتي أمريكا وبريطانيا -
إحالة خراط للمفتي قتل ربة منزل وجنينها بسكين في السلام -
السفيرة عزيزة - إيهاب عادل و مينا سامي "مخترعين"|خريجي حقوق وتجارة كيف إستطاعوا التغلب على العقبات -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
تلاميذ مدرسة بالبحيرة يشكلون بأجسادهم عناقا بين الهلال و الصليب -
"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة -
تكريم 25 طالبًا من حفظة القرآن الكريم بقنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

 مهنياً: تحاول أن تحسن من دخلك المادي من خلال القيام بمشاريع جديدة. لا تقم اليوم بأي مجازفات وأنت تدرك أنها لن تكون في مصلحتك

عاطفياً: يسود جوّ من الرومانسية مع الحبيب، ولن تصاب بالخيبة على أثر تصرّف بدر منه 

صحياً: تتمتع بصحة وعافية ممتازتين، ولا غرابة بذلك فأنت رياضي من الدرجة الأولى

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر:ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى