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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: قد تتمكن قريباً من توسيع دائرة نشاطك العملي، وهذا ستكون له الكثير من الفوائد على غير صعيد

عاطفياً: تبدو مرتاحاً اليوم وتعرف كيف تتخذ القرار المناسب، وتهدئ من روعك بعض الشيء 

صحياً: الاضطراب الذي يلازمك منذ مدة يظهر جلياً من خلال تصرفاتك مع الآخرين

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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