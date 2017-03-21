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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: إرادتك قوية وصلبة لتخطي العقبات واختراق الحواجز السابقة، وتُفتح أمامك الطريق واسعة لعلاقات مهنية تجذب الناس إليك

عاطفياً: الرغبة في مصارحة الشريك مهمّة، لكنّها تؤدي إلى كشف الأوراق كلها، فكن مستعداً لذلك

صحياً: أنت صاحب إرادة لا تلين عندما تنوي الإقدام على أمر ما، وهذا ما تبرهنه بالنسبة إلى اتباع حمية صحية

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر:ارب حظ

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