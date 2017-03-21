حظك اليوم برج الثور الأربعاء 22/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: لديك الكثير من اللقاءات التى تتخذ خلالها قرارات حاسمة، في الجو جدل بسبب وجهة نظر جديدة تُطرح عليك



عاطفياً: تزداد قوّتك الساحرة وتكون متلهّفاً جداً للمحبّة ولأن تحبّ. تعاون وتفاعل مع الحبيب



صحياً: لا تبالغ في الضغط على نفسك في أثناء العمل والا وقعت ضحية الإرهاق

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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