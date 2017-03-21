السكر والزيت والأرز فقط على بطاقة تموين أول أبريل وإلغاء 56 سلعة

شيماء مصطفى

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا ببدء ربط السلع الأساسية علي البطاقات التموينية مرة اخري ليبدأ المستفيد من دعم السلع التموينية صرف كيلو سكر وعبوة زيت و كيلو ارز لكل فرد مقيد من اول ابريل.

ويأتى قرار الوزير لضمان تأمين جانب من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية للمواطنين التي لا غني عنها للأسرة المصرية و الحد من ظهور أزمات في السلع الأساسية وتعظيم الاستفادة من قيمة الدعم الموجودة علي البطاقة للمواطن .. وإلغاء السلع المربوطة علي بطاقات التموين والتي كان يصل عددها الي ما يزيد عن 56 سلعة.

ويتضمن التوجيه الوزاري صرف كيلو السكر للمستفيد بسعر 8 جنيهات وكيلو الزيت ب 12 جنيها وكيلو الارز بسعر 6.50 جنيه .. ويتم عمل مقاصة بين قيمة السلع وقيمة الدعم المقررة للفرد علي البطاقة وهي 21 جنيها علي ان يقوم المواطن بسداد باقي فروق السلع.

وأصدر الوزير تعليمات الي مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بصرف السلع و الحصص للبقالين التموينين ويتم توزيع السلع في وقت مبكر قبل بدء شهر ابريل لضمان صرف السلع بدون نقص للمواطنين .. و ان يتم عمل محاسبة شهرية لكل بقال حسب معدلات الصرف للمواطنين .. مع الزام الاجهزة الرقابية بقطاعات الوزارة و مديريات التموين و مباحث التموين بتنظيم حملات رقابية لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين علي مستوي الجمهورية و منع اي محاولات للتلاعب وتسرب السلع المدعمة للسوق السوداء.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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