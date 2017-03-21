النيابة الإدارية تحقق فى قص شعر طلاب بالسنبلاوين.. والمدرس: تسريحاتهم غريبة

شيماء مصطفى

تولت النيابة الإداراية، بمحافظة الدقهلية، التحقيقات الخاصة بواقعة حلق شعر رأس الطلاب، بمدرسة الزهايرة الإعدادية، التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، وذلك بعد أن كلف جمعة فرحات مدير الإدارة، وكيل مديرية التربية والتعليم ووكيل إدارة السنبلاوين التعليمية ومدير الشؤون القانونية بإدارة السنبلاوين التعليمية، بإجراء التحقيق فى الواقعة.

وقال "فرحات" إنه تمت إحالة الأوراق الخاصة بالتحقيقات، للنيابة الإدارية بناء على طلب النيابة، وتم إيقاف المدرس المسؤل "أبو العنين. م" مشرف الطابور ومدرس العلوم، و"أحمد. ح" مدير المدرسة، و"عوض. ع" حارس الأمن بالمدرسة للتحقيق، وإيقافهم عن العمل، واستبعادهم من المدرسة، وإحالتهم للعمل الإدارى موقتا بديوان المديرية.

وقال "أبو العنين. م" مدرس مادة العلوم، بمدرسة الزهايرة الإعدادية، بمركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، والمتهم بقص شعر طلاب المدرسة لتأخرهم عن حضور الطابور، إن ماحدث لم يكن لعقاب الطلاب لتأخيرهم، ولكن لقيامهم بعمل قصات شعر غريبة.

وتابع "أبو العنين" فى تحقيقات المدرسة، والتى قام بها وكيل مديرية التربية والتعليم، ووكيل إدارة السنبلاوين التعليمية، ومدير الشؤون القانونية بإدارة السنبلاوين التعليمية، أن الطلاب صقوا شعرهم "كابوريا" و"عُرف الديك"، وقصات مشابهة للاعبى الكرة والمغنيين، وقمت بقص خصلات قليلة جدا من شعر الطلاب، لمنعهم من القيام بهذه القصات.

وأكد أبو العنين، والذى كان مشرفا على طابور الصباح اليوم، أنه نبه على الطلاب قبل عدة أيام، أن لا يقوموا بهذا العمل أبدا، ولا يعودوا للمدرسة مرة أخرى، بهذه القصات ولكنهم لم يمتثلوا لذلك، فقمت بتأديبهم على هذا النحو.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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