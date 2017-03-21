تعرفي على فوائد زيت البندق الجمالية

شيماء مصطفى

يعد البندق من المكسرات التي ينصح كثيرا بتناولها، وذلك بفضل احتوائه على العديد من العناصر المغذية، على غرار الدهون غير المشبعة، والألياف، والسعرات الحرارية، وأحماض الأوميغا 3 والأوميغا 6، إلى جانب أيضا العديد من الفيتامينات كفيتامين ك، وفيتامين أن، وفيتامين ب5، وب6، إلى غير ذلك. وبالإضافة إلى إمكانية تناوله بشكل مباشر، أو أيضا إضافته إلى العديد من الأطعمة والحلويات، يمكن أيضا تحويل البندق إلى زيت والاستفادة منه في علاج العديد من المشاكل الجمالية، والتي نتعرف عليها في المقال التالي.

فوائد واستخدامات جمالية لزيت البندق

العناية بالبشرة

يعد زيت البندق من الحلول الطبيعية الفعالة في مقاومة تجاعيد البشرة الناتجة عن تقدم العمر أو أيضا عن التعرض المستمر لأشعة الشمس، وذلك بفضل ثرائه بالعديد من العناصر المضادة للأكسدة.

ترطيب البشرة

يعمل زيت البندق أيضا على منح البشرة ترطيبا كاملاً ومن دون أي آثار جانبية، وذلك بفضل ما يضمه من مكونات طبيعية وأحماض أساسية تحتاج إليها بشرتك للمحافظة على ملمسها الناعم.

العناية بالشفاه

إذا كنت تعانين من شفاه متشققة، فيمكنك التخلص من هذه المشكلة عبر استخدام زيت البندق أيضا، وذلك بفضل احتوائه على العديد من العناصر المقشرة والمرطبة في آن.

العناية بالشعر

يعد زيت البندق علاجا طبيعيا رائعا للعديد من مشكلات الشعر، على غرار التساقط والتقصف، إلى جانب أيضا فعاليته الكبيرة في المساعدة على نمو الشعر وترطيبه.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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