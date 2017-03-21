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بالفيديو - بعد الجدل الكبير.. إليكم الحقيقة كاملة عن دخول نشوى مصطفى للمسيحية!!

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بالفيديو - بعد الجدل الكبير.. إليكم الحقيقة كاملة عن دخول نشوى مصطفى للمسيحية!! بالفيديو - بعد الجدل الكبير.. إليكم الحقيقة كاملة عن دخول نشوى مصطفى للمسيحية!!

كشف مدير المركز المصري الكاثوليكي للسينما، الأب بطرس دانيال حقيقة دخول الفنانة نشوى مصطفى للمسيحية، بعد قولها "بسم الله الواحد الروح القدس الرحمن الرحيم"، مستشهدة بالقرآن الكريم والإنجيل خلال كلمتها الافتتاحية في احتفالية المركز.

وأكد في مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي محمد الغيطي، مقدم برنامج "صح النوم"، أن الفنانة المصرية قالت جملة جميلة جدًا تنفع للكل، ومحدش يقدر يقول إن الله لدينه فقط".

 
 

وأكد أن رسالة المركز لا تقوم على "تنصير المسلمين"، مضيفا بسخرية: "يعني معقول هنصّرها على الهواء".

وكانت نشوى ردّت على الهجوم قائلة: "من اهم التكريمات واصدقها تكريم المركز الكاثوليكي شكراً للنورانيين اللي كرموني والحمد لله رب العالمين، طبعاً المكفريين مايعرفوش ان القدوس اسم من اسماء الله الحسنى، وما يعرفوش ان روح الله هي اللي جوه اجسادهم الطين بس حنعمل ايه في الجهل".

المصدر : لها

 

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