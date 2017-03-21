بالفيديو || محامية بالنقض والإدارية العليا : "أرفض تولي المرأة منصب قاض"

سمر العشري

قالت علية عبد الغنى، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إنها ترفض تولي منصب قاضٍ رغم أنها أـول من نادت بتولي المرأة منصب محافظ، موضحة أن طبيعة المرأة لا تتناسب مع العمل القضائي.

وأضافت "عبد الغني"، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامجها «مساء d.m.c» المذاع عبر فضائية «d.m.c»، أن المولي عزل وجل كرم المرأة، وجعل الجنة تحت أقدامها؛ لذا وظيفتها الرئيسية في الأمومة وتربية الأولاد، بجانب العمل الخفيف، موضحة أن مهنة القضاء تحتاج عملًا واجتهادًا وذهنًا فارغًا للعمل القضائي فقط.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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