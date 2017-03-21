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دواء ياباني للسكري يعالج سرطان الثدي الأكثر فتكاً

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دواء ياباني للسكري يعالج سرطان الثدي الأكثر فتكاً دواء ياباني للسكري يعالج سرطان الثدي الأكثر فتكاً

قال باحثون من جامعة تشجيانغ الصينية إنهم وجدوا إمكانية لعلاج أكثر أنواع سرطان الثدي فتكاً بواسطة دواء ياباني للسكري يُسمّى "إبالريستات". ويعتبر هذا النوع من أورام أحد 4 أنواع رئيسية تصيب الثدي ولا يوجد له علاج حتى الآن.

وبحسب نتائج الأبحاث يقوم دواء "إبالريستات" بوقف نشاط إنزيم AKR1B1 الذي يلعب دوراً هاماً في نمو وانتشار هذا النوع من أورام الثدي. ويساعد هذا الإنزيم السرطان على الانتشار إلى الرئة والدماغ مسبباً الوفاة.

وأظهرت نتائج الأبحاث أنه بالإمكان السيطرة على انتشار الورم إذا تم تثبيط عمل هذا الإنزيم بواسطة هذا الدواء.

ويعالج "إبالريستات" مضاعفات السكري على الجهاز العصبي، وهو دواء حاصل على موافقة السلطات الصحية اليابانية. ويتسبب سرطان الثدي في وفاة 70 ألف امرأة صينية سنوياً.

المصدر:24

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