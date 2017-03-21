ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-3-2017 فى مصر

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 619 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 531 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 413 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 707 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.952 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم الإثنين :
السعر العالمي : 1,234.54 دولار أمريكي.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|707
|عيار 22
|648
|عيار 21
|619
|عيار 18
|531
|عيار 14
|413
|عيار 12
|354
|الاونصة
|22,001
|الجنيه الذهب
|4,952
|الكيلو
|707,429
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads