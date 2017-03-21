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ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-3-2017 فى مصر

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ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-3-2017 فى مصر ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-3-2017 فى مصر

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 619 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 531 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 413 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 707 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.952 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الإثنين  :

السعر العالمي : 1,234.54 دولار أمريكي.

الوحدة بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 707
عيار 22 648
عيار 21 619
عيار 18 531
عيار 14 413
عيار 12 354
الاونصة 22,001
الجنيه الذهب 4,952
الكيلو 707,429

المصدر:365 

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