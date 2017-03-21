ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-3-2017 فى مصر

سمر العشري

وسط حالة من عدم الاستقرار في سوق المعدن الأصفر تشهدها البلاد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار من جديد أمام الجنيه المصري ، سجل الجرام عيار 21 نحو 619 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 531 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 14 نحو 413 جنيهًا، والجرام عيار 24 نحو 707 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 4.952 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الإثنين :

السعر العالمي : 1,234.54 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 707 عيار 22 648 عيار 21 619 عيار 18 531 عيار 14 413 عيار 12 354 الاونصة 22,001 الجنيه الذهب 4,952 الكيلو 707,429

المصدر:مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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