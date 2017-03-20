«ألي» يتفوق على «مبابي» في قائمة الهدافين الشباب

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استطاع الإنجليزي الشاب ديلي ألي لاعب توتنهام هوتسبير، أن يتخطى الفرنسي كيليان مبابي لاعب موناكو في قائمة اللاعبين الشباب الأكثر تسجيلا للأهداف هذا الموسم في الدوريات الخمس الكبري.

وجاء ألي في المركز الأول برصيد 14 هدفا، فيما حل تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني في المركز الثاني برصيد 14 هدفا أيضا، وجاء مبابي في المركز الثالث برصيد 13 هدفا.

جدير بالذكر أن كيليان مبابي بات أصغر لاعب يسجل 13 هدفًا في الدوري الفرنسي منذ 30 عاما، وذلك ببلوغه 18 عامًا وثلاثة أيام، محطما بذلك النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري مهاجم موناكو وأرسنال وبرشلونة السابق، حيث سجل نفس العدد من الأهداف ببلوغه 19 عامًا وثلاثة أيام.