تأجيل مباراة هلال كادقلي والمريخ بالدوري السوداني

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قرر الاتحاد السوداني لكرة القدم، اليوم الإثنين، تأجيل مباراة المريخ أمام الهلال كادقلي ببطولة الدوري الممتاز لمدة 24 ساعة، لتقام بعد غدٍ الأربعاء بدلا من الثلاثاء.

وتم التأجيل اليوم من خلال طلب تقدم به نادي المريخ لاتحاد اللعبة مدفوعا برغبة جهازه الفني بضرورة تأخير اللقاء لمدة 24 ساعة على الأقل بسبب الإجهاد.

وعرض المريخ الطلب على مجلس إدارة نادي الهلال كادقلي الذي وافق تقديرا لحالة الإجهاد التي يعاني منها المريخ بعد خوضه مباراتين بدوري أبطال إفريقيا ضد ريفرز يوناتيد النيجيري خلال أسبوع.

ومن ناحية أخرى، عقد مجلس إدارة نادي المريخ اجتماعا اليوم الإثنين اتخذ فيه عدة قرارات أهمها تدشين التكوين الرسمي لمجلس الشرف يوم 15 أبريل المقبل بقلب العاصمة الخرطوم.