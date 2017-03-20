في يوم السعادة العالمي.. لحظات خالدة بذاكرة الكرة المصرية

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يحتفل المجتمع الدولي، في 20 مارس، باليوم العالمي السعادة، بعد أن اعتمدت الأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين هذا اليوم من كل عام يوما دوليا للسعادة، اعترافا بأهمية السعي للسعادة أثناء تحديد أطر السياسة العامة لتحقق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتوفير الرفاهية لجميع الشعوب.

وتتمثل السعادة عند الأغلب من الشعوب وأبرزهم "المصري" في كرة القدم، لما تمثله من منافسة وشغف لا ينتهي، فعلى مر الزمان من تاريخ الكرة المصرية كان هناك لحظات فرح هيستيرية، انتفضت لها القلوب ودمعت لها الأعين، وخلدتها كتب التاريخ بأحرف من ذهب. في التقرير التالي وبالمزامنة مع اليوم العالمي للسعادة.

نستعرض في التقرير الآتي، أبرز اللحظات السعيدة التي عاشتها الجماهير المصرية في العقود الأخيرة:

1-حسام حسن

عاشق الشباك نجح في تسطير تاريخ كبير بأهم لحظات السعادة لشعب المصري بهدف مصر في تصفيات كأس العالم، وذلك عندما نجح حسام حسن في تمزيق شباك الجزائر بهدف رأسي في تصفيات مونديال إيطاليا 1990.

احتشدت الجماهير المصرية في ستاد القاهرة تبتهل وتحلم بالتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ عام 1934 وبالفعل نجح حسام حسن في تلبية نداء الجماهير ومصر بتسجيل هدف ذهبي قاتل في شباك الجزائر صعد بالفراعنة لنهائيات إيطاليا ليتحقق حلم المونديال.

ومن وقتها لازالت الجماهير المصرية تنتظر هدف ذهبي بكل معنى الكلمة يعيد مصر لنهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها.

2-أبو تريكة

معشوق الجماهير المصرية نجح عام 2006 فى تسطير أهم لحظات السعادة للجماهير الأهلوية عندما نجح فى تسجيل هدفه الشهير في مرمى الصفاقسي التونسي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز الساحر أبو تريكة الهدف القاتل في الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع ليحصد الأحمر اللقب فى اللحظات الأخيرة ويظل هذا الهدف عالقاً فى أذهان الجماهير لن ينسي على الإطلاق .

3-تامر عبد الحميد

فى 2002، وعلى استاد القاهرة الدولي، دخل الزمالك مباراة العودة للنهائي الأفريقي أمام الرجاء باحثاً عن اللقب الأفريقي، الذي نجح في قطع مسافة كبيرة نحوه بالتعادل مع خصمه في كازابلانكا.

ومع اقتراب صافرة الحكم الليبي عبد الحكيم الشلماني‏ لإنهاء أحداث الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، تمكن تامر عبد الحميد من إطلاق قذيفة نحو مرمى مصطفى الشاذلي حارس الرجاء، الذي فشل في إخراج الكرة بعيداً عن مرماه، لتتهادى داخل الشباك معلنةً عن هدف البطولة للزمالك، و أفضل لحظات السعادة لدي جمهور الزمالك.

4- الأسماعيلي

شهد عام 1969 أفضل لحظات السعادة للجماهير الإسمعلاوية على الإطلاق عندما نجح الدروايش فى حصد لقب الأميرة الأفريقية

حقق الاسماعيلي أول كأس أفريقية مصرية عربية في مبارزة أفريقية صعبة و انتزع الكأس الغالية من أيدي بطل أفريقيا مرتين متتاليتين و هو نادي انجلبير بطل الكونغو الديمقراطية حيث كان انجلبير بطلا لكاس افريقيا موسمي 67 و 68 ولكن الاسماعيلي الذي جمع لاعبيه من مدن و محافظات مصر اثناء محنة التهجير و من خلال 16 لاعبا فقط ، استطاع الاسماعيلي تحقيق معجزة الفوز بكاس أفريقيا

5- مجدي عبد الغني

فى عام 1990،شهدت مصر واحدة من أفضل لحظات السعادة،عندما نجح مجدي عبد الغني من تسجيل هدف الفراعنة فى كأس العالم 90 أمام الطواحين الهولندية.

هولندا تقدمت عن طريق فيم كيفيت، في الدقيقة 58 وحصل حسام حسن على ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بسبع دقائق ليسددها مجدي عبد الغني لاعب الأهلي وتتعادل مصر مع هولندا أحد أفضل منتخابات العالم فى ذلك الوقت.

6- محمد حمص

فى عام 2009 عاشت مصر واحدة من أهم لحظات السعادة فى تاريخها فى بطولة كأس القارات عندما سجل محمد حمص هدف الفوز الغالي على بطل العالم فى ذلك الوقت منتخب إيطاليا.

هدف محمد حمص الذي أحرزه في الدقيقة 40 من المباراة، كان سبباً في أن تسجل مصر اسمها في سجلات التاريخ، حيث أصبحت أول فريق أفريقي يقهر الأزوري، وكانت هذه المباراة أيضا أول مباراة يفوز بها الفراعنة في كأس القارات.