جربي قناع العسل وزيت السمك للتخلص من التجاعيد

شيماء مصطفى

تجاعيد البشرة أو الخطوط الدقيقة مشكلة تقلل من شباب البشرة ونضارتها، وتظهر بسبب التقدم في السن أو لقلة الترطيب الذي يحمي البشرة من الجفاف. سنقدم لك في هذا المقال قناع العسل وزيت السمك لتحصلي على بشرة نضرة وخالية من العيوب.

طريقة تحضير الوصفة

قومي بخلط ملعقة من عسل النحل الأصلي مع صفار بيضة واحدة، ملعقة صغيرة من زيت السمك، نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من الحليب الدافئ.

طبقي المزيج على وجهك ورقبتك مع الحفاظ على منطقة محيط العيني نظيفة، اشطفي وجهك ورقبتك بعد مرور 25 دقيقة بالماء الدافئ عدة مرات حتى تتخلصي من بقايا القناع.

يساهم العسل في ترطيب البشرة، بينما يعمل زيت السمك على تغذيتها ومكافحة الخطوط الدقيقة.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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