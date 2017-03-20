حيل سحرية لتنشيط الذاكرة.. هل تمارس تمارين المخ؟

شيماء مصطفى

هل فكرت يوما أن تهتم بتنمية ذاكرتك أو أن تمارس تمارين للمخ تجعل الذاكرة قوية؟، بالفعل الكثير منا لا يهتم بهذا الموضوع ولكن الدراسات أثبتت أن المخ بحاجة إلى بعض التمارين لتنشيط الذاكرة حتى لا تتأثر مع تقدم العمر.

وأكد بطل العالم في الذاكرة السريعة أنجيل بيرغارا، أن الذاكرة السريعة مثل الجري لمسافة تصل لـ100 متر، أما الذاكرة الأساسية فهي تشبه الجري لمدة تصل لـ 30 دقيقة.

وأوضح “بيرغارا”، أن الذاكرة السريعة هي التي يحدث فيها تذكر الأرقام لمدة ثانية واحدة أو 4 ثوان، وهي تتطلب اختبارات عالية التركيز والانتباه، ولكن ذاكرة المعلومات الأساسية تستغرق اختباراتها بين 5 دقائق و10 دقائق ويمكن من خلال الاختبار أن نتذكر أشياءً مثل أوراق الكوتشينة والوجوه.

وأنشأ بيرغارا بالتعاون مع وماريا بيا الحاصل على المركز الثاني بإسبانيا في مسابقات ذاكرة المعلومات الأساسية، “مدرسة الذاكرة” وهي عبارة عن أكاديمية على الإنترنت لتنشيط الذاكرة، ونشرا كتابا بعنوان: “كيف تحصل على ذاكرة الفيل؟ تقنيات وتمارين وحيل ناجحة”.

ويؤكد بيرغارا، أن القدرات العقلية العالية ليست من الفطرة ولكنها عبارة عن تمارين ومجهود سنوات، وأن الذاكرة تتراجع مع تقدم العمر ولكن يمكننا أن نجعل هذا التراجع يقل تدريجيا بممارسة التمارين الخاصة بالذاكرة.

ويقدم بيرغارا حيل للتذكر وهي ربط اسم الشخص بأسماء الممثلين أو رجال السياسة أو المشاهير عامة، فهذا يساعد على التذكر بسرعة .

أما بيا فكانت طريقته لتنشيط الذاكرة، عبارة عن تفكيك الكلمات إلى كلمات أخرى أصغر منها وربطها بصور.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads