9 فنانات دخلن عالم الأمومة بعد سن الأربعين

شيماء مصطفى

في الوقت الذي قد تحقق فيه المرأة أقصى طموحاتها في مجال العمل، قد تتنازل عن تحقيق أبسط أحلامهما في الحياة وهو أن تدخل عالم الأمومة؛ هذا هو ما حدث مع عدد كبير من الفنانات العرب والأجانب، اللاتي استيقظن على صدمة تقدمهن في السن وضعف فرصتهم في الإنجاب؛ فقررن الإنجاب بعد الأربعين.

البداية، مع المطربة اللبنانية كارول سماحة التي تزوجت من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، أنجبت طفلتها الأولى "تالا" عن عمر ناهز الـ43.

الفنانة المصرية هالة صدقي، والتي أنجبت توأمها في سن الـ 48.

ويمتلئ العالم الغربي بالعديد من الفنانات اللاتي أنجبن بعد الأربعين، ومن بينهم "هالي بيري" التي انجبت في عمر الـ41 طفلتها الأول بعد انتظار دام لسنوات طويلة؛ حيث إنها ظلت لسنوات طويلة تحاول الإنجاب منذ زيجتها الأولى وعانت من حمل خارج الرحم، والعديد من الإجراءات الطبية المعقّدة، حتى استطاعت أن تحقق حلمها في الإنجاب في زيجتها الثانية من المغني كيث أوربان.

الفنانة "إيفا ميندز"، أنجبت ابنتها "ازميرالدا أمادا" وهي في سن الأربعين× فقبل ذلك لم تفكر في الإنجاب.

الفنانة "ماريا كاري" أنجبت للمرة الأولى طفلين توأم وهي تبلغ من العمر 41 عاما.

"سلمى حايك"، انجبت لأول مرة ابنتها من زوجها الفرنسي "فرنسوا هنري" عندما كان عمرها 41 عام.

الفنانة الكندية سيلين ديون، أنجبت طفليها التوأم في عام 2010 وهي تبلغ من العمر 42 عامًا، وذلك بعد ست محاولات من التلقيح الصناعي لم تلاقي النجاح.

النجمة سوزان ساراندون بعدما قيل إنها لن تنجب بعد تشخيص الأطباء إصابتها بالتهاب بطانة الرحم، إلا أنها وضعت طفلتها الأولى إيفا في بداية الأربعينات من عمرها، واستقبلت ولديها جاك في عمر ال 42 ومايلز في ال 45 من عمرها.

الممثلة كيلي بريستون، المتزوجة من الممثل الشهير جون ترافولتا أنجبت طفلهما الأول بنيامين عن عمر يناهز الـ48.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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