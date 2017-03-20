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السعودية تمهل المصريين المخالفين 90 يوما لمغادرة البلاد

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السعودية تمهل المصريين المخالفين 90 يوما لمغادرة البلاد السعودية تمهل المصريين المخالفين 90 يوما لمغادرة البلاد

أمهلت السلطات الأحد 19 مارس/ آذار الأجانب المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة 90 يوما للمغادرة البلاد.

 
وقالت السلطات السعودية إن "المخالفين بعد انتهاء المهلة، سيتعرضون للمسائلة القانونية".
 
وطالبت الداخلية السعودية المواطنين بعدم تشغيل المخالفين للأنظمة أو التستر عليهم، والمبادرة بإبلاغ السلطات المختصة عنهم، وفي السياق ذاته، أشار متحدث باسم حرس الحدود السعودي، أن وحدات الحرس تقوم بترحيل الآلاف من المتسللين عبر المنافذ البرية والبحرية للمملكة.
 
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، دعا المخالفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم.
 
وفي نفس السياق، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحافي: "المخالف لنظام الإقامة والعمل المبادر بالمغادرة من تلقاء نفسه سيعفى من العقوبات والغرامات التي تترتب على مخالفته، وأيضا سيحتفظ بحقه في العودة في شكلي نظامي للعمل في المملكة، بعدم إخضاعه لبصمة مرحل التي تمنع من يرحل من العودة إلى المملكة للعمل فيها بشكل نظامي".
 
المصدر :روسيا اليوم

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