تفاصيل جديدة فى قضية « فريد شوقي».. «سينا وتيتا» تلقيا تعليمات من ضابطين لتأديب القتيل

شيماء مصطفى

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لإلقاء القبض علي ضابط بالمعاش و 2 بودي جارد أصدرت النيابة العامة قرارا بضبطهم وإحضارهم لاتهامهم بالتورط في خطف وقتل "فريد شوقي" سمسار أكتوبر.

وجه اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة بإعداد الأكمنة اللازمة الثابتة والمتحركة لضبط المتهمين الهاربين وكشفت تحريات فريق البحث الذي يرأسه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية والعميد عبد الوهاب شعراوي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن المتهمين الهاربين هم ص . أ ضابط بالمعاش و2 بودي جاردات يدعيان "عبده سينا" و"تيتا" وأن الأخيرين تلقيا تعليمات من باقي المتهمين علي اختطاف المجني عليه والتعدي عليه بالضرب بسبب خلافات مالية بينهم علي تجارة المخدرات.

واتهمت أسرة المجني عليه ضابطا وأمين شرطة بمرور أكتوبر باختطافه وقتله بسبب خلافات بينهم في العمل وقرر شقيق المجني عليه أنه أثناء جلوسه على كافيه بجوار كمبوند فاميلي مول خلف الحي الثامن برفقة شخصين وفي الساعة العاشرة والنصف تم اختطافه علي يد 4 أشخاص داخل سيارة وفروا هاربين علي مرأي ومسمع من المارة ورواد الكافيه.

في قضية فريد شوقي.. «سينا وتيتا» تلقيا تعليمات من ضابطين لتأديب القتيل

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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