أخبار عاجلة

قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك» -
موظفو «الإسكان» يتبرعون بدمائهم لصالح «مصابي الكنيستين» -
بالصور .. تشييع جثمان رئيس مباحث الغنايم بأسيوط -
بالصور.. وزيرة التضامن وعلماء دين يزورون رجال الشرطة المصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

تفاصيل جديدة فى قضية « فريد شوقي».. «سينا وتيتا» تلقيا تعليمات من ضابطين لتأديب القتيل

Google+ Print
تفاصيل جديدة فى قضية « فريد شوقي».. «سينا وتيتا» تلقيا تعليمات من ضابطين لتأديب القتيل تفاصيل جديدة فى قضية « فريد شوقي».. «سينا وتيتا» تلقيا تعليمات من ضابطين لتأديب القتيل

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لإلقاء القبض علي ضابط بالمعاش و 2 بودي جارد أصدرت النيابة العامة قرارا بضبطهم وإحضارهم لاتهامهم بالتورط في خطف وقتل "فريد شوقي" سمسار أكتوبر. 
 
وجه اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة بإعداد الأكمنة اللازمة الثابتة والمتحركة لضبط المتهمين الهاربين وكشفت تحريات فريق البحث الذي يرأسه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية والعميد عبد الوهاب شعراوي رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن المتهمين الهاربين هم ص . أ ضابط بالمعاش و2 بودي جاردات يدعيان "عبده سينا" و"تيتا" وأن الأخيرين تلقيا تعليمات من باقي المتهمين علي اختطاف المجني عليه والتعدي عليه بالضرب بسبب خلافات مالية بينهم علي تجارة المخدرات. 
 
واتهمت أسرة المجني عليه ضابطا وأمين شرطة بمرور أكتوبر باختطافه وقتله بسبب خلافات بينهم في العمل وقرر شقيق المجني عليه أنه أثناء جلوسه على كافيه بجوار كمبوند فاميلي مول خلف الحي الثامن برفقة شخصين وفي الساعة العاشرة والنصف تم اختطافه علي يد 4 أشخاص داخل سيارة وفروا هاربين علي مرأي ومسمع من المارة ورواد الكافيه. 
 

في قضية فريد شوقي.. «سينا وتيتا» تلقيا تعليمات من ضابطين لتأديب القتيل

 

المصدر : صدى البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع