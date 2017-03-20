اهتمام عالمي بـ"نيللي كريم" بسبب الانجاب دون علاقة زوجية

شيماء مصطفى

تصدرت الفنانة نيللي كريم مانشيتات الصحف الاجنبية بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمها الاخير "بشتري راجل"، والذي تناول قضية جريئة، وهو رغبة سيدة عذراء في الحصول على الحيوانات المنوية الخاصة بأحد الرجال، أدي دوره محمد ممدوح من أجل الانجاب.

وقال موقع "فرانس 24" إن الفيلم تناول قضايا شائكة بالنسبة للمجتمع المصري، منها التلقيح الصناعي وتمكين المرأة من الإنجاب دون علاقة زوجية، والتي لاقت موجة من الجدل والتغطية الإعلامية الهامة.

وأكد موقع Scoop Empire ان الفيلم الكوميدي تناول مثل هذه القضايا في مصر والشرق الاوسط رغم أنها تعد من المحرمات الدينية.

وصرحت ايناس لطفي، مؤلفة الفيلم، لهيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي. سي" قائلة: "كان من الصعب على الجمهور قبول القصة إذا تم تقديمها في اطار درامي لذا تم تقديمها في إطار كوميدي".

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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