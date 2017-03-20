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«البيئة» تطلب من المواطنين إطفاء الأنوار لمدة ساعة السبت المقبل

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«البيئة» تطلب من المواطنين إطفاء الأنوار لمدة ساعة السبت المقبل «البيئة» تطلب من المواطنين إطفاء الأنوار لمدة ساعة السبت المقبل

طلبت وزارة البيئة من المواطنين إطفاء الأنوار، لمدة ساعة من الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساء السبت المقبل، للمشاركة في ساعة الأرض التي تعد أحد أهم الحركات البيئية في العالم. 
 
وأوضحت الوزارة أن إطفاء الأنوار والاكتفاء بإضاءة شمعة واحدة خلال ساعة يحمي العالم من الكثير من المتغيرات المناخية التي تهدد الأجيال المقبلة، لافتة إلى أن تلك الساعة يشارك فيها أكثر من مليار شخص في العالم.
 
وكانت ثاني الدول العربية التي شاركت في هذا الحدث منذ عام 2009، وسبقتها الإمارات التي تعد أولى الدول العربية المشاركة في الحدث العالمي
 
المصدر : فيتو

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