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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 21/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 21/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 21/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: قد يبدو النمط بطيئاً نوعاً ما، ثم تتغيّر الأجواء ويولد مناخاً من التشويق والحركة الكبيرة

عاطفياً: قد تسافر والشريك في ظروف مريحة، لكن عليكما الحذر بشدة، ولازما مكانكما إذا استطعتما 

صحياً: تحميك الأدوية من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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