شعبة الملابس || 100% ارتفاع في الأسعار بعد تعويم الجنيه

سمر العشري

قال يحيى زنانيرى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار التعويم كان له آثاره المدمرة على السوق، وتسبب في زيادة أسعار الملابس بنسبة 100%.

وأضاف زنانيري لـ"فيتو" أن القرار تسبب أيضا في ضعف القوى الشرائية للمواطنين بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن المستهلك جعل سلعة الملابس في مرتبة متأخرة في قائمة أولوياته، وانصب كل تفكيره في توفير احتياجاته من السلع الأساسية.

وأشار إلى أن الدولار قبل التعويم كان لا يتجاوز 7 جنيهات وبعد التعويم زاد 3 أضعاف مما يظهر حجم الزيادة في الأسعار خلال الفترة التي تم خلالها تعويم الجنيه.

وأوضح زنانيري أن البضائع المستوردة تمثل 60% من البضائع الموجودة بالأسواق، وإنتاجنا المحلى لا يتجاوز 40% من البضائع في الأسواق.

المصدر:فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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