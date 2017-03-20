أخبار عاجلة

حلقة ملاعب ONsport - الأربعاء 12 أبريل 2017 -
الرقابة الإدارية: إحباط محاولة تهريب بنادق وذخيرة إلى داخل البلاد -
شوقي يوافق على تطبيق مشروع "المعلمون أولًا" على مدارس التعليم الفني -
طلاب الثانوية يؤدون امتحانات "البوكليت" التجريبية في الأحياء والجغرافيا والجبر -
لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي -
قبل ساعات من غلق اللجان.. أكثر من 25 ألف ناخب يختارون خليفة "المصيلحي" بأبو كبير -
بالصور.. القوات المسلحة تبدأ ترميم الكنيسة المرقسية والمحال المتضررة بالإسكندرية -
محافظ القليوبية: مترو الأنفاق سيصل قليوب والقناطر الخيرية -
بالصور.. حملات مرورية مكبرة لرفع السيارات المتروكة بشوارع أسيوط -
بالفيديو- من قلب «نبروه»...طريقة تمليح الفسيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

شعبة الملابس || 100% ارتفاع في الأسعار بعد تعويم الجنيه

Google+ Print
شعبة الملابس || 100% ارتفاع في الأسعار بعد تعويم الجنيه شعبة الملابس || 100% ارتفاع في الأسعار بعد تعويم الجنيه

قال يحيى زنانيرى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار التعويم كان له آثاره المدمرة على السوق، وتسبب في زيادة الملابس بنسبة 100%.
 
وأضاف زنانيري لـ"فيتو" أن القرار تسبب أيضا في ضعف القوى الشرائية للمواطنين بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن المستهلك جعل سلعة الملابس في مرتبة متأخرة في قائمة أولوياته، وانصب كل تفكيره في توفير احتياجاته من السلع الأساسية.
 
وأشار إلى أن الدولار قبل التعويم كان لا يتجاوز 7 جنيهات وبعد التعويم زاد 3 أضعاف مما يظهر حجم الزيادة في الأسعار خلال الفترة التي تم خلالها تعويم الجنيه.
 
وأوضح زنانيري أن البضائع المستوردة تمثل 60% من البضائع الموجودة بالأسواق، وإنتاجنا المحلى لا يتجاوز 40% من البضائع في الأسواق.
 
المصدر:فيتو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل