بالصور || ليلى طاهر : رفضت 50 عريس وتزوجت 5 مرات .. تعرف على أزواجها واسمها الحقيقي

سمر العشري

دخلت الفنانة المصرية ليلى طاهر، عالم التمثيل بعد اكتشافها من قبل المنتج رمسيس نجيب، حيث رشحها لدور بطولة في فيلم «أبو حديد»، حيث وقفت أمام وحش الشاشة الفنان فريد شوقي، عام 1958.

ليلى طاهر، اسمها الحقيقي شيرويت مصطفى، لم تدخل عالم الشهرة، إلا من خلال ظهورها على الشاشات التليفزيونية، أثناء تقديمها للعديد من البرامج البارزة، والتي كان من أهمها برنامج «مجلة التليفزيون»، الذي لاقى نجاحًا من الجمهور، وكان المخرج روبير صايغ، صاحب الفضل في تعليمها أصول تقديم البرامج، بينما عندما خيرت ليلى ما بين التمثيل وتقديم البرامج، اختارت أن تستمر في التمثيل وتترك الإعلام، عندما عرض عليها التليفزيون أن يقوم بتوظيفها، ولكنها اختارت التمثيل.

ليلى طاهر، تزوجت 6 مرات، أغلبهم من الوسط الفني، فكانت أولى زيجاتها، من رجل الأعمال محمد الشربيني، والذي أنجبت منه أول وأخر أبنائها، أحمد، ولكن سرعان ما انتهى زواجهما، وانفصلا، وذلك بسبب رفضه لعملها في مجال الفن والتمثيل، ثم تزوجت من المخرج حسين فوزي، الذي دام زواجهما ثلاث سنوات، وبعد انفصالهما، كانت زيجاتها الثالثة من الصحفي نبيل عصمت، وجاء بعد ذلك الفنان يوسف شعبان ليتزوجها 1964، ويستمر معها 4 سنوات حتى الإنفصال، ليتزوجها الملحن خالد أمير، ولكنهما انفصلا بعد 10 سنوات.

يوسف شعبان :

الملحن خالد الأمير :

وكشفت ليلى في أحاديث تلفزيونية أنها بعد طلاقها الأخير رفضت أكثر من 50 رجلًا طلبوها للزواج بعد طلاقها من خالد الأمير





المصدر: جولولي

شبكةعيونالإخبارية

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