بالصور || الفضائح تبدأ في الظهور "ممثلة إباحية تطارد ميلانيا ترامب"

تعرضت ميلانيا ترامب ، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لموقف محرج واتهامات، خلال أحد البرامج مؤخرا، حيث تم وصفها بـ”الممثلة الإباحية”.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، فإن بعض الصحفيين، قاموا خلال برنامج تليفزيوني يبث على قناة “MSNBC” بمناقشة دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما ناقشوا وصف ميلانيا ترامب بـ”الممثلة الإباحية”، وحاولوا اتهام ترامب بالتهرب من دفع الضرائب.

البرنامج التلفزيوني “الكلمة الأخيرة مع لورانس أودونيل”، ناقش خلاله الصحفي ديفيد كاي جونستون مع مقدم البرنامج، التقارير الصادرة عن البيت الأبيض حول ضرائب الرئيس الأمريكي، وشكك الصحفي بهذه التقارير، مؤكدا أن شخصا كدونالد ترامب ذي دخل عالٍ، لا يمكن أن تكون هذه التقارير له، حيث اقترح ضيوف البرنامج أن هذه التقارير تعود إلى زوجته ميلانيا ترامب.

لورانس أودونيل، قال: إنه ليس واثقا في قدرة ميلانيا ترامب على كسب هذا القدر من المال دون أن تقوم بعمل جدي.. وفي المقابل، جونستون أعلن أن ميلانيا ترامب قامت بالتمثيل بالأفلام الإباحية، وبهذا يكون جونستون قد عبر عن عدم رضاه عن التقارير الصادرة عن البيت الأبيض.