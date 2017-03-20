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تعرف على 7 خطوات يمكنك بها إعادة تشغيل بطاقة التموين الموقوفة

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تعرف على 7 خطوات يمكنك بها إعادة تشغيل بطاقة التموين الموقوفة تعرف على 7 خطوات يمكنك بها إعادة تشغيل بطاقة التموين الموقوفة

لدى العديد من المواطنين بطاقات تموينية، ونتيجة عدم صرف السلع التموينية لمدة تتجاوز 6 أشهر يتم إيقاف العمل بالبطاقات، ولكي يمكن إعادة تشغيلها لابد من إتباع عدة خطوات .

7 خطوات لتشغيل البطاقات التموينية الموقوفة

1- على المواطن الذي توقفت بطاقته عن العمل التوجه إلى مكتب التابع له، وتحرير نموذج يسمى نموذج أداء خدمة إعادة تشغيل البطاقات الموقوفة، وعليه إرفاق الوثائق التالية:

 
  • البطاقة التموينية التي توقف العمل بها ( في حالة القيام بتغيير عدد المستفيدين منها).
  • صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
  • المستندات الدالة على عدم التمكن من صرف السلع التموينية .

2- اعتماد نموذج أداء الخدمة وإرفاق البطاقة الملغاة من مكتب التموين، وإرسالها إلى مركز الخدمة كي يتم إعادة تشغيلها بعد أن تم إلغائها من قائمة Black List، كما يتم إصدار رقما سري جديد إذا تطلب الأمر .

3- يقوم مركز الخدمة بإرسال البطاقة والمرفقات إلى الشركة المنفذة .

4- تقوم الشركة المنفذة بمراجعة البطاقة وإرسالها بعد إعادة تشغيلها إلى مكتب التموين مع تقرير يفيد بالتعديلات التي تمت عليه.

.5- يقوم مكتب التموين بتسليم البطاقة إلى المواطن بعد أن يوقع على التقرير المرفق بها وهي يحتوي على كافة بيانات البطاقة من أسم مالكها والرقم القومي إضافة إلى عدد المستفيدين بها ثم تاريخ التسليم .

6- على المواطن التوجه إلى مركز الخدمة لكي يتسلم الرقم السري الجديد، ثم يطلع الموظف المختص بعد ذلك على البطاقة المدنية والبطاقة الذكية للمستلم .

7- يمكن للمواطن أن يتسلم السلع التموينية الخاصة به اعتباراً من الشهر التالي لاستلامه البطاقة .

بطاقة تموينية موقوفة
إعادة تشغيل البطاقة التموينية من جديد بعد إيقافها


المصدر : مصرفايف

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