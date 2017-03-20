لطلاب مصر فقط || احصل على الدكتوراه مجانًا من كوريا الجنوبية : تعرّف على الشروط

سمر العشري

يسعى الشباب دائمًا لاقتناص فرص لتحقيق أحلامهم وتكوين مستقبل أفضل لهم، وهذا ما ستحققه سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، عن طريق مسابقة لتقديم دراسة بحثية حول سبل الارتقاء بالعلاقات الكورية المصرية.

وهناك شروط يجب تحقيقها لقبول الطلاب بالمسابقة، أهمها أن ترتكز الدراسة على اقتراحات وأفكار يمكن من خلالها تطوير العلاقات بين الدولتين، بكل المجالات، وذلك في «12 – 14 ورقة بحثية»، وسيتم عرض الموضوعات على المسؤولين في الحكومتين لبحثها وتطوير العلاقات الثنائية.

ويتم التقديم بالمسابقة لطلاب الجامعات المصرية والدراسات العليا، بداية من 19 مارس حتى 1 يونيو المقبل، وفي 10 يوليو سيتم الإعلان عن الفائزين للحصول على جائزة نقدية، وهي مبلغ 700 دولار للطالب الحاصل على المركز الأول من الجامعيين والمركز الثاني 300 دولار.

وعلى الجانب الآخر، يحصل الطالب في المركز الأول من طلاب الدراسات العليا على 1000 دولار والثاني 500 دولار، كذلك تقدم السفارة منحة دراسية في كوريا الجنوبية لمدة 3 سنوات للحصول على درجة الماجستير، و4 سنوات لطالب الدكتوراه.

وأكد السفير الكوري في مصر، سونجو يون، أن السفارة ستتكفل بكامل مصروفات الطلاب المسافرين إلى كوريا من تعليم وإقامة.

وزير التنمية المحلية السابق، أحمد زكي بدر، صرح لـ «المصري لايت»: «إن تلك المسابقة ستدعم الشباب الفائزين في الحصول على وظائف متعددة في مصر بجميع المجالات وحتى تستفيد هذه المجالات من هؤلاء الشباب في تطوير العلاقات المشتركة».

المصدر:المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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