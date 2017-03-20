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للرجال فقط || 4 عادات تمنحك القوة الجسدية

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للرجال فقط || 4 عادات تمنحك القوة الجسدية للرجال فقط || 4 عادات تمنحك القوة الجسدية

أكدت الدكتورة صفاء الحناوي استشاري التغذية ، أن هناك مجموعة من الأطعمة ومشروبات تعمل على منح الرجل الطاقة والقوة الجسمانية منها:
 
- يجب عدم تناول الأغذية الغنية بالدهون خاصة الوجبات الجاهزة واستبدالها بالخضراوات والفاكهة لاحتوائها على عناصر غذائية متنوعة من شأنها أن تمنح الجسم الطاقة .
 
- الاهتمام بممارسة الرياضة ، لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجسم وبالتالي منحه الطاقة والنشاط والحيوية 
 
- احرص على تناول ما لا يقل عن 12 كوب ماء يوميًا لقدرتها على تخليص الجسم من السموم التي تتراكم فيه نتيجة العمليات الحيوية التي تتم فيه ، وكذلك حرق
 
- عدم تناول الطعام على 3 وجبات رئيسية ، بل تقسيمها على 6 وجبات ، مع الاهتمام بضرورة تناول وجبة الفطور ، وآخر وجبة من الفاكهة
 
المصدر:صدي البلد

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