للرجال فقط || 4 عادات تمنحك القوة الجسدية

سمر العشري

أكدت الدكتورة صفاء الحناوي استشاري التغذية ، أن هناك مجموعة من الأطعمة ومشروبات تعمل على منح الرجل الطاقة والقوة الجسمانية منها:

- يجب عدم تناول الأغذية الغنية بالدهون خاصة الوجبات الجاهزة واستبدالها بالخضراوات والفاكهة لاحتوائها على عناصر غذائية متنوعة من شأنها أن تمنح الجسم الطاقة .

- الاهتمام بممارسة الرياضة ، لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجسم وبالتالي منحه الطاقة والنشاط والحيوية

- احرص على تناول ما لا يقل عن 12 كوب ماء يوميًا لقدرتها على تخليص الجسم من السموم التي تتراكم فيه نتيجة العمليات الحيوية التي تتم فيه ، وكذلك حرق الدهون

- عدم تناول الطعام على 3 وجبات رئيسية ، بل تقسيمها على 6 وجبات ، مع الاهتمام بضرورة تناول وجبة الفطور ، وآخر وجبة من الفاكهة

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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