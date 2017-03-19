ضابط بجهة سيادية يسلم نفسه للنيابة في مقتل "سمسار أكتوبر"

سمر العشري

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على أمين شرطة مفصول، وشاب في واقعة خطف وقتل سمسار بأكتوبر، كما سلم ضابط بجهة سيادية نفسه للنيابة العامة.

وكشفت مصادر أن الشاب المضبوط قام باستئجار السيارة المستخدمة في خطف القتيل، وتجري الآن مناقشة المتهمين للوقوف على ملابسات الجريمة.

وكان قطاع الأمن العام شكّل بإشراف اللواء جمال عبدالباري، مساعد وزير الداخلية، فريق بحث لكشف ملابسات اختطاف سمسار بأكتوبر وقتله والتخلص من جثته بالقناطر الخيرية.

وتوصلت التحريات الأولية التي تجري تحت قيادة اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن السيارة المستخدمة في الحادث ملك مكتب تأجير سيارات بالعجوزة، وأنه تم إلقاء القبض على مالك المكتب الذي قرر أنه لم يكن يعلم بنية مستأجر السيارة في ارتكاب جريمة بها.

تم إعداد مأموريات مسلحة يرأسها اللواء محمد عبدالتواب، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمد حامد، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، لمطاردة الجناة وضبطهم، ونجحت في إلقاء القبض على 2، بينما سلم ضابط نفسه للنيابة.

واتهمت أسرة المجني عليه ضابطًا وأمين شرطة بمرور أكتوبر باختطافه وقتله بسبب خلافات بينهم في العمل، وقرر شقيقه أنه أثناء جلوسه على كافيه "المحروسة" بجوار كومباوند فاميلي مول خلف الحي الثامن رفقة شخصين، وفي الساعة العاشرة والنصف، تم اختطافه على يد 4 أشخاص داخل سيارة وفروا هاربين به على مرأى ومسمع من المارة ورواد الكافيه.

المصدر:الدستور

شبكةعيونالإخبارية

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