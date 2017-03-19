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أسعار اللحوم والدواجن والاسماك اليوم الأحد 19-3-2017 في الاسواق المصرية

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أسعار اللحوم والدواجن والاسماك اليوم الأحد 19-3-2017 في الاسواق المصرية أسعار اللحوم والدواجن والاسماك اليوم الأحد 19-3-2017 في الاسواق المصرية

ارتفعت اليوم الدواجن نحو 3  جنيه لكيلو الفراخ البيضاء،  بعد استقرار دام لفترة طويلة على مختلف أنواع الدواجن،  وأما سعر اللحوم، فلم يتغير فيها شيء وما زالت مستقرة على ذات الأسعار المسجلة سابقا.

وكذلك بالنسبة لأسعار السمك، فهي مستقرة أيضا، ويرى التجار المستهلكين بأن الأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي فرض حالة من الركود والكساد  في الأسواق المحلية طالت مدتها، وفيما يلي نقدم متوسط أسعار اللحوم والدواجن والأسماك حسب آخر تحديث للأسعار المتداولة في الأسواق المحلية.

 

متوسط أسعار اللحوم اليوم الأحد 19 مارس:

كيلو لحم البتلو= 150 جنيه.

كيلو اللحم الجاموس= 100- 110 جنيه.

كيلو اللحم الجملي= 70 – 95 جنيه.

كيلو لحم الكندوز= 130 جنيه.

كيلو اللحم المفروم= 120 جنيه.

كيلو البوفتيك= 110 جنيه.

كيلو اللحم البرازيلي= 60 – 75 جنيه.

كيلو اللحم السوداني= 70 – 75 جنيه.

كيلو اللحم الضأن البلدي = 120 جنيه.

كيلو لحم الضأن المستورد = 65 – 75 جنيه.

كيلو السجق = 65 – 80 جنيه.

كيلو الكبدة البلدي = 120- 140 جنيه.

كيلو الكبدة المستوردة = 40 – 60 جنيه.

متوسط أسعار الدواجن اليوم الأحد 19 مارس:

كيلو الفراخ الأبيض = 32 جنيه.

كيلو الفراخ البلدي = 40 جنيه .

كيلو الأرانب = 35 – 40 جنيه.

كيلو البط= 42 جنيه.

كيلو الرومي= 45 جنيه.

زوج سمان = 16 – 30 جنيه.

زوج الحمام= 45 – 60 جنيه

متوسط أسعار الأسماك اليوم الأحد 19 مارس:

المكرونة = 70 جنيه.

البلطي= 33 جنيه.

الجمبري =200 جنيه.

الكابوريا =100 جنيه.

البوري =60 جنيه.

تجدر الاشارة إلى أن الأسعار المذكورة هي متوسط الأسعار وقد تختلف من منطقة لأخرى، ومن تاجر  لآخر، ولكن بفروقات بسيطة.

المصدر : فايف

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