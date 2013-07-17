كوبان من الماء لا يرطبك فقط بل يشحذ صفاء ذهنك

كوبان من الماء المثلج فى نهار طقس شديد الحرارة لا يروى عطشك فقط، بل يعمل على الحفاظ على اتقاد ذهنك وتسريع آلية عمل وظائف المخ.

فقد اكتشف الباحثون، أن الأشخاص الذين يشربون نصف لتر من الماء قبل القيام بعمليات ذهنية كانت ردود أفعالهم أسرع بنسبة 14% من أقرانهم ممن لم يشربوا الماء فى الوقت الذى لوحظ فيه فوائد أكبر فى حال ارتفاع حرارة الجو بين الأشخاص الذين عانوا من العطش قبل القيام بهذه العمليات الذهنية.

ويرى العلماء، أن النتائج المتوصل إليها تؤكد على الآثار السلبية للجفاف حتى وإن كان بمعدلات طفيفة وتأثيره على الوظائف الذهنية للإنسان.

وأوضحت الدكتورة "كارولين أدموندز" أستاذ الطب النفسى جامعة شرق لندن بأن ردود الأفعال هى الأكثر تضرراً من نقص مستوى المياه فى جسم الإنسان ولاسيما فى حال معاناتهم من العطش والجفاف، مشددة على أن النتائج المتوصل إليها قد ستفيد الكثيرين خاصة ممن يعملون فى وظائف تحتاج لمستويات تركيز عالية كالمحاسبين والأطباء.

ومن ناحية أخرى، أرجع عدد من الباحثين النتائج المتوصل إليها إلى نظريات هرمونية حول كيفية تأثير الجفاف على وظائف المخ فى الوقت الذى يصبح فيه الماء الحل الأمثل لتصحيح اختلال التوازن به.

وتشير الأبحاث إلى أن الماء يشكل نحو 80% من تكوين المخ، لذلك فمن المهم التأكيد بوضوح من حصول الجسم على ما يكفيه من الماء.

كانت الأبحاث الطبية السابقة قد أشارت إلى أن التلاميذ الذين يتناولون المزيد من المياه قبل تأدية امتحانات نهاية العام يستفيدون بتحسن مستوى ذاكرتهم.

كما لوحظ أن الأشخاص الذين يقدمون على حل المعادلات الحسابية المعقدة يسجلون معدلات نجاح أعلى فى حال تناولهم كوب من الماء قبل الإقدام على حلها.

كانت الأبحاث قد أجريت بجامعة "وستمينستر" البريطانية على 34 متطوعا لتنفيذ مجموعة من الأنشطة العقلية بعد ليلة من عدم شرب أى سوائل ليتم تقسيمهم إلى مجموعتين تناول أفراد الأولى مجموعة من الحبوب الدوائية فى الوقت الذى تناول فيه أفراد الثانية نصف لتر من الماء.

وأوضحت المتابعة أن الأشخاص الذين تناولوا كميات وفيرة من نجحوا فى القيام بالعمليات الحسابية والذهنية على أتم وجه فى الوقت الذى واجه فيه أفراد المجموعة الأولى بعض الصعوبات لإتمام هذه المهمة.