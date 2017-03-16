تصريح مدير صحة بني سويف عن تسمم التلاميذ من الوجبات المدرسية

سمر العشري

علق الدكتور عبدالناصر حميدة، مدير الشؤون الصحية ببني سويف، على إصابة 17 تلميذًا باشتباه في تسمم غذائي ببني سويف، قائلًا: "هو مش تسمم ده اشتباه في تسمم"، حيث إن الحالات التي يُشتبه بها تسمم يتم إجراء التحاليل اللازمة لها وبنتائج تلك التحاليل يُثبت التسمم من عدمه.

وأضاف "حميدة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بنحبك يا مصر"، مع الإعلامي حاتم نعمان، على قناة "أل تي سي"، أن جميع الحالات تم خروجها بعد تماثلها الشفاء وتم اتخاذ إجراءين الأول علاجي حيث تم وضع الحالات تحت الملاحظة وتم عمل غسيل معدة.

وأشار مدير الشؤون الصحية ببنى سويف، إلى أن الاجراء الثاني هو إجراء وقائي عن طريق التحفظ على بقايا الطعام في المدارس، وأخذ عينات من المياه من المناطق المحيطة بالمدارس لتحديد سبب إصابة الأطفال.

وتابع: "فيه لجان من المدرسة مُشكلة تقوم باستلام البسكويت والتغذية من المصانع، وبتكون الصلاحية فيها كويسة".

المصدر:الموجز

شبكةعيونالإخبارية

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