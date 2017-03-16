أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

تصريح مدير صحة بني سويف عن تسمم التلاميذ من الوجبات المدرسية

Google+ Print
تصريح مدير صحة بني سويف عن تسمم التلاميذ من الوجبات المدرسية تصريح مدير صحة بني سويف عن تسمم التلاميذ من الوجبات المدرسية

علق الدكتور عبدالناصر حميدة، مدير الشؤون الصحية ببني سويف، على إصابة 17 تلميذًا باشتباه في تسمم غذائي ببني سويف، قائلًا: "هو مش تسمم ده اشتباه في تسمم"، حيث إن الحالات التي يُشتبه بها تسمم يتم إجراء التحاليل اللازمة لها وبنتائج تلك التحاليل يُثبت التسمم من عدمه.

وأضاف "حميدة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بنحبك يا "، مع الإعلامي حاتم نعمان، على قناة "أل تي سي"، أن جميع الحالات تم خروجها بعد تماثلها الشفاء وتم اتخاذ إجراءين الأول علاجي حيث تم وضع الحالات تحت الملاحظة وتم عمل غسيل معدة.

وأشار مدير الشؤون الصحية ببنى سويف، إلى أن الاجراء الثاني هو إجراء وقائي عن طريق التحفظ على بقايا الطعام في المدارس، وأخذ عينات من المياه من المناطق المحيطة بالمدارس لتحديد سبب إصابة الأطفال.

وتابع: "فيه لجان من المدرسة مُشكلة تقوم باستلام البسكويت والتغذية من المصانع، وبتكون الصلاحية فيها كويسة".

 

المصدر:الموجز

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين