عوامل تزيد احتمالات الحمل بتوأم

سمر العشري

كثير من السيدات اللاتي تخططن للحمل تتمنين الحمل بتوأم، لكن هناك الكثير من المعلومات الشائعة خطأً تشوش على حقيقة العوامل التي تزيد احتمالات حدوث مثل هذا الحمل .

إليك ما تحتاجين معرفته عن ما يزيد فرص الحمل بتوأم :

كلما زاد طول المرأة كانت فرصتها أكبر مع حمل التوائم ، و حول سن الـ 40 تزداد احتمالات أن يطلق المبيض بويضتين معاً .

أنواع التوأم :

هناك طريقتان لحدوث الحمل بتوأم، الأولى: عندما يقوم حيوانان منويان بتلقيح بويضتين مختلفتين يطلقهما المبيض معاً بدلاً من بويضة واحدة كما هو معتاد. الطريقة الثانية: أن تنقسم البويضة إلى اثنتين بعد تلقيحهما من نفس الحيوان المنوي، وهو ما يسمّى بالتوأم المتطابق لشدة التشابه بينهما.

التاريخ العائلي :

من العوامل التي تزيد احتمالات حدوث الحمل بتوأم وجود تاريخ عائلي مع التوائم. كذلك إذا كانت الأم نفسها أحد أخوين توأم تكون احتمالات تكرار الأمر واردة، أما إذا كان الأب أحد أخوين توأم فلا يؤثر ذلك.

الطول والوزن :

وفقاً لدراسة أمريكية النساء اللاتي يبلغ مؤشر كتلة الجسم لديهن 30 أو أكثر لديهن فرصة أكبر للحمل بتوأم. ويقيس مؤشر كتلة الجسم علاقة الوزن بالطول. بصيغة أخرى: كلما زاد طول المرأة كانت فرصتها أكبر مع حمل التوائم.

السن :

على الرغم من أن فرص الإخصاب تقل مع التقدم في العُمر، إلا أنه قرب سن الـ 40 وبعده تزداد احتمالات أن يطلق المبيض بويضتين معاً ويتم تلقيحهما فيحدث الحمل بتوأم.

حبوب منع الحمل :

إذا كنت تستعملين حبوب منع الحمل وتوقفت عن تناولها تحدث تغيرات هرمونية عديدة من نتائجها زيادة احتمالات حدوث الحمل بتوأم خلال الدورتين الشهريتين التاليتين للتوقف.

الحمل بتوأم :

إذا كان قد سبق لك الحمل بتوأم تزداد احتمالات تكرار الأمر.

المصدر : الموجز

شبكةعيونالإخبارية

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